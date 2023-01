Biała Podlaska: Sztab szuka wolontariuszy do jedynej takiej orkiestry

Siedzibą orkiestry, podobnie jak w latach ubiegłych będzie sala na parterze w Urzędzie Miasta. Teraz jest czas na zgłoszenia wolontariuszy. Na wstępnie trzeba wypełnić kwestionariusz dostępny w Internecie. – Liczba miejsc jest ograniczona. A dla najpracowitszych wystawiamy rekomendacje – zachęcają pracownicy bialskiego sztabu. W ubiegłym roku, w mieście i okolicy kwestowało 450 ochotników.

Pakiety dla wolontariuszy zawierające puszkę, czerwone serduszka i identyfikatory będą wydawane od 26 stycznia.

Kulminacyjne licytacje odbędą się w dniu finału na placu Wolności, ale już teraz można podbijać internetowe aukcje Allegro (allegro.pl/uzytkownik/WOSP_BP). Pierwsza propozycja już jest. To wycieczka dla dwóch osób do Sejmu i kolacja z posłem i lekarzem Riadem Haidarem z Białej Podlaskiej. Od dawna jest on również szefem bialskiego sztabu. Wszystko zaczęło się, gdy był jeszcze ordynatorem neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Oddział nosi zresztą imię WOŚP. Nie bez powodu, bo ponad 90 proc. sprzętu na neontologii pochodzi właśnie od orkiestry. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Jerzy Owsiak przyjechał do Białej Podlaskiej z okazji nazwania ronda imieniem WOŚP.

Darczyńcy, którzy chcą przekazać fanty na licytacje mogą skontaktować się ze sztabem e–mailowo wosp.bp@onet.pl bądź za pośrednictwem Facebooka.

Tegoroczny finał odbędzie się w ostatnią niedzielę stycznia. Pieniądze będą zbierane na sprzęt, który przyspieszy diagnostykę zakażeń sepsy.