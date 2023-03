Biała Podlaska. Transmisja sesji z usterkami. System do wymiany?

Problemy mieli zarówno widzowie śledzący sesję na kanale YouTube, jak też sami radni na sali obrad. Już po kilkunastu minutach, przestał działać dźwięk, a później transmisja zawieszała się jeszcze kilka razy. W ciągu jednej sesji konieczne było ogłoszenie kilku przerw technicznych.

– Wnioskuję, by zakupić profesjonalny system do obsługi prac rady– zaapelował na koniec sesji Bogusław Broniewicz. – Chodzi o komfort pracy radnych nie tylko tej kadencji– podkreśla. Podczas obrad, przewodniczący miał kilka sygnałów od mieszkańców w sprawie złej jakości transmisji. – Z kolei, my byliśmy wylogowywani z systemu. Ciężko tak pracować – zauważa przewodniczący.