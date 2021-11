Biała Podlaska: Wojsko na lotnisku i kierowcy nie mają gdzie "wpadać w poślizg"

Automobilklub Bialskopodlaski organizował tam rokrocznie m.in. Zimową Samochodową Szkołę Bezpiecznej Jazdy. Podczas zajęć praktycznych kierowcy dowiadywali się, jak prowadzić pojazd w trudnych warunkach. Poza tym, odbywało się tam wiele motoryzacyjnych imprez. A w 2013 roku motocyklista rajdowy Kuba Przygoński pobił ówczesny rekord Guinnessa w jeździe samochodem w drifcie właśnie na byłym lotnisku. Przygoński pokonał wtedy barierę 183 kilometrów na godzinę, osiągając wynik 217 kilometrów na godzinę w jeździe bokiem.

– Zawodnicy i amatorzy mogli spróbować swoich sił w jeździe samochodem na czas – pisze w petycji do władz miasta Michał Kraciuk, wnosząc o to, by samorząd zorganizował nowy autodrom dla kierowców. – Mniej doświadczeni pod okiem instruktorów mogli podczas takich wydarzeń poznać zachowanie pojazdu, na przykład na płycie poślizgowej – zwraca uwagę autor petycji. Jego zdaniem, w ten sposób kierowcy mogli nauczyć się, jak wyprowadzić auto z poślizgu i uniknąć takich awaryjnych sytuacji na drodze.

Co na to miasto? – Teren lotniska rzeczywiście dawał miłośnikom sportów motorowych możliwości realizowania swoich pasji, a kierowcom – doskonalenia umiejętności – przyznaje prezydent Michał Litwiniuk (PO). – Natomiast od kiedy wojsko stało się jego właścicielem, na terenie miasta nie ma innego podobnego obiektu, podobnie jak w większości ośrodków takich jak Biała Podlaska – zwraca uwagę prezydent, deklarując jednak, że samorząd wspiera działania Automobilklubu. – Teraz właśnie, na prośbę przedstawicieli tego środowiska, udostępnimy tereny w Białej Podlaskiej do zorganizowania rajdów. Jesteśmy już po wspólnych rozmowach – podkreśla Litwiniuk.

Przypomnijmy, że dzisiaj ten ponad 600-hektarowy teren dawnego lotniska należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Docelowo tutejszy garnizon będzie liczył ponad 2,5 tys. żołnierzy.