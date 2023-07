Biała Podlaska: Zaczyna się walka o budżet obywatelski

Propozycje można było składać do 10 lipca. Teraz są one oceniane pod względem formalnym i merytorycznym i potrwa to do 2 sierpnia. Dopiero 26 sierpnia rozpocznie się głosowanie. Ale to nie przeszkadza niektórym autorom już teraz promować swoje projekty.

Wojciech Babicz zgłosił budowę boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Grzybowa. – Obecnie, jedyne boisko jest w bardzo złym stanie, bramki są pordzewiałe, miejsce zarasta – tłumaczy. – Nowoczesne obiekty znajdują się już na wielu osiedlach. Bez problemu udało mi się zebrać i to z nadwyżką wymaganą liczbę podpisów pod tym projektem. A od mieszkańców wiem, że takie boisko jest potrzebne i będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem– uważa autor.

I proponuje, by wytyczyć je na miejskiej działce w pobliżu skateparku na ulicy Świerkowej 16. – W ten sposób powstałoby tu "centrum sportu i rekreacji"– zaznacza Babicz.

Podobny pomysł ma Kacper Barszcz, ale lokalizacja jest inna. – To budowa boiska wielofunkcyjnego oraz olbrzymiego placu zabaw dla dzieci na osiedlu Podmiejska. Chodzi o stworzenie miejsca, gdzie nasze dzieci będą mogły bawić się, rozwijać swoje umiejętności sportowe i spędzać aktywnie czas – tłumaczy autor. Na tym osiedlu od kilku lat deweloperzy stale budują nowe bloki, ale obiektów rekreacji nie przybywa.

Dlatego Barszcz już czeka w blokach startowych, by promować swój projekt. – Przygotowujemy kolorowe plakaty, które będą zdobić klatki, mury i latarnie, przyciągając uwagę oraz zachęcać do oddania głosu na naszą inicjatywę. Pojawią się również banery, które zawisną w strategicznych miejscach– zapowiada mieszkaniec.

W tegorocznej edycji do rozdania jest 2,4 mln zł. Nowością będzie tak zwany „zielony budżet”, czy wszelkie proekologiczne propozycje. Głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września, a wyniki będą znane do 4 października.