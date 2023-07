Biała Podlaska: Zamiast wyrzucać, sprzedaj lub wymień

– Liczymy, że to już będzie taki rytuał, który na stałe wejdzie do miejskiego kalendarza. Bialczanie domagają się tego– mówi Magda Łucewicz, jedna ze współorganizatorek. Pierwsza wyprzedaż odbyła się pod koniec czerwca. – Było mnóstwo ludzi, zarówno wystawiających jak i kupujących. Wszystko to oddolna inicjatywa grupy bialczan. Zauważyliśmy, że tego brakuje w naszym mieście– tłumaczy pani Magda.

Sprzedawać lub wymieniać można ubrania, rowery, sprzęt RTV i AGD, kwiaty, zabawki, rękodzieło, meble. – Wszystko to, co jednej osobie stało się zbędne, a druga nada temu nowe życie. I nie trzeba wyrzucać do kosza– zauważa współorganizatorka.

Kolejna odsłona 30 lipca, od godz. 9 do 14. – Właściwie wystarczy przyjechać, rozłożyć na stole swoje rzeczy i tyle. Zakład Gospodarki Lokalowej wyznaczy nam miejsce, gdzie możemy przeprowadzić wyprzedaż. Opłata targowa wynosi kilka złotych i jest symboliczna– przekonuje pani Magda.

– Kolejne wyprzedaże w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, aż do listopada. Gdy będzie chłodniej, być może przeniesiemy się do hali przy targowisku „babski rynek” – dodaje nasza rozmówczyni.