Biała Podlaska znowu pedałuje. Walka o Rowerową Stolicę Polski

– Już po raz czwarty mieszkańcy biorą udział w ogólnopolskiej akcji, która propaguje aktywny wypoczynek oraz promuje jazdę rowerem– podkreśla Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. Sportowa batalia wystartowała 1 czerwca i potrwa cały miesiąc. Miasto, które zbierze najwięcej kilometrów otrzyma puchar. Biała Podlaska zaczęła kręcić już o północy w ramach „Nigt Ride”. – To mocny start, który daje bialczanom prowadzenie w rywalizacji– zaznacza rzeczniczka. I przypomina, że do akcji można dołączyć z każdego miejsca na ziemi. – Wystarczy tylko pobrać bezpłatną aplikację "Aktywne Miasta", zarejestrować się i jeździć rowerem– zachęca Kuc–Stefaniuk. Taką formę aktywności chętnie też promuje prezydent Michał Litwiniuk (PO), który do pracy dojeżdża właśnie jednośladem.

W tym roku o tytuł Rowerowej Stolicy Polski walczą 62 miasta. Bialski ratusz rozpisał rowerowy plan na niemal cały miesiąc. To m.in. wspólne rajdy z grupami sportowymi, nauczycielami czy służbami mundurowymi.

Pomysłodawcą tej imprezy jest Bydgoszcz. – Rywalizacja jest tylko w nazwie. Podkreślamy przede wszystkim to, że rower powoduje, że czujemy się lepiej, dbamy o swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że osoby, które rozpoczęły przygodę z naszą aplikacją i zabawą pozostaną już na tych rowerach. Rower będzie ich podstawowym środkiem transportu – tłumaczy Tomasz Dobrowolski, koordynator akcji z Bydgoszczy.

W ubiegłym roku, ponad 4 tys. rowerzystów z Białej Podlaskiej dołączyło do rywalizacji. W sumie przez miesiąc mieszkańcy przejechali ponad 862 tys. kilometrów. Najwięcej wykręciła przez miesiąc Urszula Awerczuk. Dokładnie ponad 6 tys. kilometrów. Najlepsi dostali od miasta nagrody.