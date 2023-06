Raperzy z Białej Podlaskiej zagrają na Światowych Dniach Młodzieży w Portugalii

Zespół powstał w 2001 roku. – Funkcjonujemy dosyć prężnie na scenie muzyki chrześcijańskiej, do tej pory graliśmy już na Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii i Krakowie – mówi lider Mirosław Kirczuk. – Zaproszenie do Lizbony jest pokłosiem tego, co przez lata robimy. To dla nas duże wyróżnienie – nie ukrywa.

Na sierpniowe spotkanie z papieżem wybiera się ponad 17 tys. młodych z Polski. – Będziemy dla nich grać na dużym stadionie w Lizbonie, m.in. obok innych artystów, choćby rapującego księdza Kuby Bartczaka – precyzuje Kirczuk. Poza tym, muzycy wezmą też udział w widowisku Biblia Polska, za produkcję którego odpowiada Marcin Pospieszalski. – Spędzimy tam tydzień. Wylatujemy 30 lipca – zaznacza lider.

Występu nie może się też doczekać inny członek zespołu Marek Dzyr, który jest też miejskim radnym. – To spore przeżycie. Na Światowych Dniach Młodzieży panuje specyficzna atmosfera, nieporównywalna do czegokolwiek innego – opowiada. – Kiedy wychodzi się na scenę i widzi tych wszystkich ludzi, nogi potrafią się ugiąć. Niektórzy przemierzają pół świata, by spotkać się z innymi na wspólnej modlitwie. To połączenie narodowości i kultur robi wrażenie – podkreśla Dzyr.

Pomysłodawcą ŚDM był papież Jan Paweł II. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 1985 roku. Według szacunków do Portugalii pojedzie około 17 tys. pielgrzymów z Polski w wieku od 14 do 30 lat. Papież Franciszek ma przyjechać do Lizbony 4 sierpnia.