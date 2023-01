Biskup podjął decyzję. Będzie nowa parafia w Białej Podlaskiej

To teren przy krajowej „dwójce”, w pobliżu stale rozwijających się osiedli bloków mieszkalnych. Wiadomo, że nowa parafia będzie pod wezwaniem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, a jej formowaniem zajmie się ksiądz Andrzej Ciok, który wcześniej był wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej.

Parafia zostanie wydzielona z okręgów podlegających trzem kościołom: pw. Narodzenia NMP, pw. bł. Honorata Koźmińskiego oraz pw. św. Ojca Pio w Rakowiskach. Należeć do niej będą m.in. mieszkańcy części ulicy Janowskiej, osiedla Rataja oraz osiedla Podmiejska.

– Z uwagi na to, że parafia nie posiada jeszcze w pełni przystosowanego miejsca do sprawowana liturgii, wierni do czasu otwarcia kaplicy będą uczestniczyć w mszach w swoich macierzystych parafiach – informuje biskup siedlecki. – Do 30 czerwca na prośbę wiernych proboszcz parafii pw. bł. Stefana Wyszyńskiego może – na zasadzie użyczenia – celebrować msze święte obrzędowe w kościele pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej – dodaje Kazimierz Gurda.

Procedura tworzenia parafii zaczęła już wcześniej, bo trzeba było opracować nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszczałby wybudowanie świątyni przy ulicy Wereszki. Radni przyjęli go w formie uchwały na początku grudnia. Wniosek z diecezji siedleckiej w tej sprawie wpłynął do miasta już w marcu 2021 roku. – Wnioskowana zmiana jest zgodna z założeniami polityki przestrzennej miasta określonej w studium, które przewiduje tu możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych, w tym usług kultu religijnego – tłumaczy Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka bialskiego ratusza.

Ale to niejedyne zmiany. Na mocy nowego planu, w tej części miasta możliwa będzie dalsza zabudowa wielorodzinna. Obecna wersja dokumentu wiąże się z rezygnacją z ponad 5 ha terenu pierwotnie przeznaczonego na park miejski. Zamiast tego, będą mogły stanąć tu bloki. We wrześniu, gdy projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu, żadne uwagi ze strony mieszkańców nie wpłynęły.

Dotychczas, w Białej Podlaskiej było siedem parafii. Obecnie, nowa świątynia budowana jest również przy parafii św. Michała Archanioła. Na działce, gdzie ma powstać nowy kościół stanął już krzyż, a teren został ogrodzony.