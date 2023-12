Budżet obywatelski pod lupą mieszkańców. Jak idą konsultacje?

To pierwsza taka w historii ośmiu edycji ocena. Od 1 do 15 grudnia można wypełnić ankietę z pytaniami. – Do tej pory zrobiły to 64 osoby - precyzuje Andrzej Kozłowski, kierownik referatu przedsiębiorczości. Urząd zapraszał też mieszkańców na bezpośrednie konsultacje. - We wtorek dwóch mieszkańców skorzystało z propozycji spotkania- dodaje Kozłowski.

W tym roku ta ocena jest o tyle ważna, bo narosło wiele wątpliwości, zwłaszcza dotyczących głosowania w budżecie obywatelskim. Stowarzyszenie Orzechówek apelowało nawet o powtórkę. Jednym z zarzutów był brak informacji o koszcie projektu na elektronicznej karcie. Nie pomogły petycje ani stanowiska radnych w tej sprawie. Prezydent Michał Litwiniuk (PO) problemu raczej nie widzi i powtórki głosowania nie przewiduje.

Dotychczasowe sugestie mieszkańców dotyczą na przykład wprowadzenia głosowania tylko w formie elektronicznej, rozszerzenia zespołu ds. budżetu obywatelskiego o przedstawicieli społecznych czy zakazu składania projektów do budżetu przez prezesów spółek. Ponadto, niektórzy wnioskują o większą promocję BO.

Te uwagi mają później posłużyć do planowania zasad przyszłych edycji. Zebrany materiał ma być „dokładnie przenalizowany”, a wnioski wdrożone. W tym roku do rozdania było 2,4 mln zł. Wygrało osiem projektów.