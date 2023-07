Nie tylko ikony i papierosy. Przemytnicy mają coraz ciekawsze pomysły

Funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej, z komórki CUDO (Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw), uniemożliwili wprowadzenie na polski rynek blisko 60 sukni ślubnych i 25 gorsetów. – Odzież jechała z Ukrainy. Funkcjonariusze z CUDO w Białej Podlaskiej po dokładnej kontroli i konsultacji z lubelską inspekcją handlową ustalili, że towar nie spełniała wymogów bezpieczeństwa produktu – mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Skład surowcowy sukien i gorsetów nie był podany w języku polskim, na towarach brakowało też nazwy i adresu producenta i importera. Na razie odzież została objęta procedurą składu celnego. – Będzie mogła być dopuszczona do obrotu dopiero wówczas, jak uzupełnione zostaną stwierdzone braki – dodaje rzecznik.

Zabytkowe sztućce, karafki i kieliszki

Natomiast funkcjonariusze z Dorohuska znaleźli w schowkach autokaru wjeżdżającego z Ukrainy dwie drewniane skrzynie, a w nich zabytkowe sztućce (51 szt.), karafki (4 szt.) i kieliszki (8 szt.). Wartość zestawów może sięgać kilkunastu tysięcy zł. – Niewykluczone, że pochodzą z okresu sprzed II wojny światowej. Ich szczegółowej oceny i wyceny dokona teraz niezależny rzeczoznawca. Na pewno takie zestawy są unikatowe, rzadko dostępne na rynku – tłumaczy Michał Deruś.

Towar należał do kierowcy autokaru. Mężczyzna, choć miał taki obowiązek, nie zgłosił go do kontroli celnej, ale podjął się próby przemytu. Funkcjonariusze wszczęli przeciwko niemu postępowanie karne skarbowe.

Kosmetyczna kontrabanda

W autokarze na polskich numerach rejestracyjnych, przekraczającym granicę w Terespolu, funkcjonariusze celnicy znaleźli 50 ampułek z płynem do liftingu skóry. Niezgłoszony do kontroli towar ukryty był w schowku pod podłogą pojazdu. W związku z próbą przemytu wobec kierowcy wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe.