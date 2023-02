Centrum aktywności na końcu świata. Będą biura, pokoje noclegowe i sale konferencyjne

Można powiedzieć, że na końcu świata powstało już wyjątkowe miejsce.

– To 3–hektarowy kompleks po byłym folwarku. Jest tu kilka budynków, które można zaadaptować na biura, pokoje noclegowe lub sale konferencyjne – mówi Tomasz Niedźwiedziuk, który za wszystko odpowiada. Od lat działa w sektorze organizacji pozarządowych. W Kożanówce są też obiekty pod dawnej stodole, ogród z winnicą i łąki.

W oparciu o tę bazę Niedźwiedziuk zamierza uruchomić Centrum Aktywności Społecznej. To pilotażowe rozwiązanie promowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Koncepcja znana jest już na zachodzie Europy. Chodzi o to, by usługi społeczne przejmowało społeczeństwo za pomocą trzeciego sektora – tłumaczy pan Tomasz, który zasiada w zarządzie kilku fundacji, m.in. „Spróbuj Ponownie z Nami”. W takim centrum mogą działać kluby seniora i malucha, ale też sąsiedzkie inicjatywy czy zielone szkoły. – Społeczeństwo się starzeje i element pomocy osobom starszym też jest tu ważny. Możemy zatrudniać na przykład członków rodziny czy sąsiadów do takiej opieki. Ustawa to dopuszcza – zaznacza pomysłodawca centrum w Kożanówce.

Ale możliwości jest więcej.

– Tak naprawdę my udostępniamy przestrzeń. Jesteśmy otwarci na oferty różnych podmiotów, również tych komercyjnych. Ale z zasady, społeczność ma korzystać z różnych zajęć bezpłatnie – podkreśla nasz rozmówca. Już teraz, w kompleksie spotykają się miejscowe koła gospodyń wiejskich.

– Liczymy, że przyciągniemy tu mieszkańców okolicznych wsi ale też Terespola – przyznaje koordynator. Wszystko ma ruszyć pełną parą wiosną, ale zainteresowani mogą zgłaszać się już teraz. – Czekamy zarówno na podmioty, które chcą coś u nas organizować, jak i osoby, które potrzebują jakiejś pomocy – tłumaczy pan Tomasz.

Jednocześnie fundacja będzie się starać o dodatkowe granty na dofinansowanie działalności centrum. – To są z reguły programy wieloletnie, które dają nam stabilność – podkreśla nasz rozmówca.

Poza tym, organizacja Niedźwiedziuka ma w planach kilka wydarzeń. 26 maja odbędzie się konferencja o „raportowaniu ESG”. To skrót od angielskich słów: środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Takie raporty dla biznesu będą obligatoryjne od przyszłego roku. Skorzysta na tym również sektor NGO. A w czerwcu w Kożanówce planowane jest pierwsze spotkanie z cyklu "Poznajmy się".

– Opowiemy o naszej działalności i o całej idei centrum. Ale chcemy też poznać lokalną społeczność, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na jej potrzeby – zapowiada pomysłodawca. Wszystko przy grillu, koncercie i ciekawych wykładach. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny. Ale niezbędna jest rejestracja przez Facebook.