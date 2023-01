Co zrobić z choinką po świętach? Urzędnicy podpowiadają

To pierwsza odsłona tej akcji. – Od 9 stycznia do 1 lutego będzie można oddać drzewka w doniczkach. W przyszłości stworzą one iglasty lasek miejski – mówi Marta Muszyńska z ratusza.

Świerki będą posadzone na terenie międzyrzeckich jeziorek. – Choinki w doniczkach będzie przyjmowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przy ulicy Brzeskiej 102 – precyzuje Muszyńska.

Podobną akcję rok temu prowadziła też miejska spółka Zieleń w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, że cięte choinki bez korzeni zaliczają się do odpadów biodegradowalnych. Nie ma jednoznacznego terminu określającego, kiedy należy rozebrać choinkę. Zwyczajowo przyjmuje się, że graniczną datą jest 2 lutego, gdy katolicy obchodzą święto Matki Boskiej Gromnicznej.