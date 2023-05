Coraz bliżej budowy kolejnego odcinka S19 w Lubelskiem

To ponad 22 kilometry trasy Via Carpatii. – Zgodnie z założonym harmonogramem wykonawca zakończył prace nad projektem budowlanym, co pozwoliło na złożenie wniosku do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji ZRID. Jej uzyskanie umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych, a także przeprowadzenie procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod drogę – mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Za przedsięwzięcie odpowiada firma Stecol Corporation.

Roboty w terenie mają ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a nowym odcinkiem S19 kierowcy pojadą w pierwszej połowie 2026 roku. Koszt budowy drogi to ponad 570 mln zł.

Na początkowym 3–kilometrowym fragmencie z Międzyrzeca do Radzynia dwujezdniowa trasa przebiegać będzie po śladzie obecnej „dziewiętnastki”. Dalej prowadzić będzie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W planach są dwa węzły drogowe: w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ. Powstaną też cztery mosty, jedenaście wiaduktów, drogi dojazdowe i lokalne.

Ekspresówka S19 to międzynarodowy szlak transportowy Via Carpatia. W województwie lubelskim będzie liczyć ok. 200 kilometrów.