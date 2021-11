Czy młoda szachistka oszukiwała w toalecie? Jest decyzja w sprawie Patrycji Waszczuk

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku Szachowego właśnie wydała wyrok, w którym uznaje 18–latkę winną usiłowania oszustwa na Festiwalu Szachowym w Ustroniu. Kara to dwuletnia dyskwalifikacja, ale w zawieszeniu.

– Finalnie Patrycja powinna być uniewinniona albo postępowanie umorzone ze względu na brak dowodów – uważa Paweł Dziubiński, adwokat szachistki.

Doping w toalecie?

Zanim zapadł wyrok, odbyły się dwie rozprawy, na których m.in. przesłuchiwano świadków. – Udało mi się podważyć wszystkie dowody oskarżyciela. Dlatego w mojej ocenie, wyrok jest wątpliwy – zauważa Dziubiński. – Sędziowie zawodów z Ustronia sami przyznali, że postępowali niezgodnie z regulaminem FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej – przyp. red.), gdy przesłuchali Patrycję, osobę wówczas nieletnią bez obecności jej opiekuna – przytacza adwokat.

W jego ocenie „zeznania pozyskane niezgodnie z prawem nie mogą być dowodem głównym”. Obciążające dla 18–latki były też m.in. zeznana Katarzyna Dwilewicz, innej szachistki, która zgłosiła sędziom podczas festiwalu w Ustroniu, że Waszczuk korzystała z telefonu komórkowego w toalecie.

– Według mnie, te zeznania udało mi się obalić, bo pani Dwilewicz kilka razy myliła się w zeznaniach. Nie potrafiła jasno wskazać, w której toalecie widziała Patrycję – tłumaczy Dziubiński.

Chce wrócić do gry

Dlatego nie do końca rozumie skąd takie rozstrzygnięcie. – To wyrok na takiej zasadzie, że nie możemy dać uniewinnienia, bo będą duże odszkodowania, wiec trochę skażemy, a trochę nie – dziwi się adwokat. – To nie może tak być. Albo ktoś jest winny, albo nie – uważa i zapowiada apelację. – Nie można skazać kogoś bez dowodów. Walczymy o uniewinnienie. Sam profesor Kenneth Regan, specjalista od oszustw w szachach stwierdził w opinii, że Patrycja nie mogła wspomagać się programem elektronicznym, bo jej współczynniki były zbyt niskie – przekonuje prawnik.

Nie zmienia to faktu, że Patrycja może już grać. – Ale straciła już rok i to ważny, bo to był ostatni rok w jej juniorskiej karierze – zauważa Dziubińki. W jego ocenie sprawa może potrwać jeszcze 2 lata.

– Są uchybienia i błędy proceduralne i wydaje mi się, że mamy łatwą drogę do wygranej w postępowaniach cywilnych i odszkodowawczych – stwierdza.

– Chcę jak najszybciej wrócić do gry – deklaruje zawodniczka Muks Gambit Międzyrzec Podlaski. Patrycja to mistrzyni Polski w szachach do lat 18. Wcześniej wywalczyła też tytuł mistrzyni Europy do lat 16.