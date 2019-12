Biała Podlaska: Teren przy Akademii Piłkarskiej TOP 54 ma być potraktowany kompleksowo. Powstanie tam parking?

Zdaniem radnego Henryka Grodeckiego (Zjednoczona Prawica), miasto powinno działać szybciej w tym temacie. – Już ponad pół roku temu zarezerwowaliśmy na ten cel 200 tys. zł. Parking jest nieodzowny, zwłaszcza dla mieszkańców ulicy Zdanowskiego i wszystkich, który tam przyjeżdżają. Tam prawie codziennie jest armagedon – alarmuje radny. Wynika to z tego, że rodzice dowożą swoje dzieci na treningi do TOP 54.

Przypomnijmy, że w kwietniu 14 radnych (Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej) zagłosowało za utworzeniem parkingu w tamtym miejscu. Przeciw byli wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie, miasto zabezpieczyło na ten cel w tegorocznym budżecie 50 tys. zł. W przyszłym roku ta kwota wynosi już 150 tys. zł.

– Za te 50 tys. zł miał powstać projekt. Rozumiem, że wymyślono już jakąś koncepcję. To nie wymaga wieloletniej pracy – zauważa Grodecki.

Wnioskował też o zwiększenie przyszłorocznej kwoty na ten cel do 230 tys. zł. Ale radni nie podzielili jego propozycji. – TOP 54 to też moje oczko w głowie – przyznaje z kolei radny Jan Jakubiec (Biała Samorządowa). – Mieliśmy otrzymać informacje, ile to będzie kosztować, gdy koncepcja będzie gotowa. Nie mam do nikogo pretensji, to działanie długofalowe– uważa Jakubiec. Zwrócił sie do władz miasta, aby koncepcja została opracowana do maja.

Urzędnicy spotkali się już w tej sprawie z władzami akademii piłkarskiej. Okazuje się, że będzie ona potraktowana kompleksowo.

– Zgodnie z ustaleniami, zleciliśmy zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Zdanowskiego. I to jest obecnie procedowane – podkreśla Maciej Buczyński, zastępca prezydenta. – Jak to skończymy, to pojawi się koncepcja. Na tej podstawie zlecimy projekt i kosztorys. Obecnie dysponujemy tylko wstępną koncepcją – dodaje na koniec Buczyński.