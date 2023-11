Dzwonią do urzędu i pytają o in vitro. Do kliniki już zgłosiły się pary

– Jednym z najpiękniejszych pragnień człowieka jest posiadanie potomstwa. A najskuteczniejszą, znaną medycynie metodą leczenia niepłodności jest in vitro – mówi prezydent Michał Litwiniuk (PO). Ratusz w piątek opublikował nagranie o starcie programu, ale białostocka klinika Bocian, która wygrała przetarg na to zadanie, już od kilku dni prowadzi nabór.

–Jest duże zainteresowanie, telefony się rozdzwoniły. Wiemy, że do ośrodka zgłosiły się już cztery pary. Teraz, trwa procedura ich weryfikacji– potwierdza Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji w urzędzie.

W tym roku, miasto przeznaczy na taką pomoc 100 tys. zł. Pary mogą zgłaszać się do placówek Bociana w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Łodzi.

– Zapraszamy też do nas, jeśli ktoś chce poznać szczegóły– podkreśla Beata Żak, kierownik referatu spraw społecznych. – Klina Bocian to sprawdzony ośrodek, ma dobre referencje– zapewnia.

Z kliniką można skontaktować się telefonicznie: 85 744 77 00 lub mailowo bialystok@klinikabocian.pl.

Z publicznych pieniędzy ratusz dokłada 10 tys. zł do każdej procedury. O taką pomoc mogą ubiegać się zarówno małżeństwa, jak i ci pozostający w związku partnerskim. Kryteria są jasno określone. Wiek kobiety ma mieścić się w przedziale od 25 do 40 lat. Do tego, trzeba będzie przedstawić badania lekarskie potwierdzające niepłodność kobiety lub mężczyzny. Poza tym, o wsparcie będą mogły wnioskować tylko osoby mieszkające w Białej Podlaskiej oraz płacące w mieście podatki, od co najmniej 2 lat.

Specjaliści z Bociana zajmą się m.in kwalifikacją do programu i dalszymi skomplikowanymi etapami, łącznie z hodowlą i nadzorem nad rozwojem zarodków, a także ich transferem do macicy.