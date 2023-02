Ekipa do sprzątania? Spółdzielnia socjalna się zgłasza

To nowa inicjatywa siedleckiej Caritas.

– Jest ona niejako naturalnym przedłużeniem Centrum Integracji Społecznej – mówi Andrzej Hojna, prezes spółdzielni i jednocześnie kierownik CIS. Centrum działa w Białej Podlaskiej już od 2014 roku i przyucza bezrobotnych w gastronomii, florystyce czy księgowości.

Zdaniem Hojny, ta forma wsparcia dobrze się sprawdza.

– Widzimy, że spółdzielnia potrzebna jest „absolwentom” centrum. Zwłaszcza tym, którzy jeszcze niepewnie czują się na rynku pracy – tłumaczy.

Jak dotąd zatrudnienie znalazło tu siedem osób, w tym pięć z CIS.

– Oferujemy te usługi, na które jest popyt. Mamy kilka kontraktów na sprzątanie wspólnot mieszkaniowych. To nie tylko klatki, ale też zieleń na osiedlach. Do tego biura w firmach – wymienia szef. Drugi obszar działalności to opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. – Wygraliśmy już przetarg ogłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na opiekę nad osobami zamieszkałymi na terenie miasta– cieszy się Hojna.

Ale pracownicy mogą też świadczyć usługi u osób prywatnych. – Nasze ceny są konkurencyjne, a jakość wysoka. Zleceń, póki co nam nie brakuje. Chwalą nas nasi dotychczasowi partnerzy – zapewnia prezes.

Niewykluczone, że zatrudnienie w spółdzielni znajdzie więcej osób. – Zamierzamy wejść jeszcze w biznes wytwórczy. To pozwoli nam zdywersyfikować naszą działalność i zmniejszyć ryzyko rynkowe. Potrzebne jest nam jednak lokum do tego. Rozmawiamy o tym z miastem – zaznacza Hojna.

Większość osób zatrudnionych w spółdzielni pracuje w oparciu o umowę o pracę.

– Te warunki są godziwe. Wszystko będzie zależeć od tego czy będziemy wygrywać następne przetargi– przyznaje prezes i zaprasza do współpracy zarówno firmy, jak mieszkańców, którzy poszukują na przykład ekipy sprzątającej do domu czy ogrodu.

Z Bialską Spółdzielnią Socjalną można skontaktować się telefonicznie 721932053 lub 885–871–777.

Caritas takie spółdzielnie powołała już wcześniej w Siedlcach i Parczewie.