Estetyka elewacji odstrasza, ale młodzież w tej bursie chce mieszkać

Służący młodzieży obiekt wybudowano pod koniec lat 80–tych. Od tamtego czasu elewacja nie była odnawiana, co widać zresztą gołym okiem. Zauważyli to również miejscy radni z komisji rewizyjnej.

– To jeden z wniosków, by zaplanować środki na remont elewacji. Ale nie tylko. Modernizacji wymaga także kuchnia oraz łazienki –streszcza Jan Jakubiec (Biała Samorządowa), przewodniczący tej komisji. Radni sugerują, że to miasto powinno poszukać zewnętrznych pieniędzy na instalacje OZE przy obiekcie.

– A także na budowę chodnika i oświetlenia ulicy Lipowej, która prowadzi do bursy– zaznacza Jakubiec. Potrzebę chodnika sygnalizowała sama młodzież. Niestety, ale projekt młodych zgłoszony do budżetu obywatelskiego nie zwyciężył. Na tym nie koniec, bo komisja proponuje też, by miejskie instytucje kultury oferowały wychowankom bursy swoje atrakcje za darmo.

Urzędnicy już zaczęli działać. – Projektowana jest dokumentacja na termomodernizację budynku. Przez to poprawi się też estetyka elewacji. To kompleksowe rozwiązanie, bo zakłada również montaż instalacji OZE–odpowiada Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji w ratuszu.

Miasto już od 2 lat pompuje pieniądze w placówkę. – Chodzi o wytyczne związane z ochroną przeciwpożarową. Od 2021 roku przeznaczyliśmy na przystosowanie bursy do tych zapisów blisko 700 tys. zł. Teraz też trwają jeszcze roboty wykończeniowe– podkreśla Romanowski.

Bez dostosowania do tych wymogów, placówka w ogóle nie mogłaby funkcjonować.

Pomimo nieprzyjemnej dla oka estetyki bursy, cieszy się ona dużym zainteresowaniem uczniów. – W ciągu 3 lat, liczba wychowanków wzrosła z 236 do 300. To jest 100–procentowe obłożenie i od września nie ma wolnych miejsc. To też sprawia, że ministerialna dotacja jest wyższa– tłumaczy naczelnik.

Z pewnością chodzi o stawkę, bo miesiąc zakwaterowania kosztuje tu 80 zł. Można też wykupić śniadania, obiady i kolacje. Dziennie wychodzi 20 zł. Pokoje są dwuosobowe. Młodzież do dyspozycji ma również sale z telewizorem, czytelnię, salkę do tenisa stołowego czy bilardu.