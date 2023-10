Głosowali w punkcie sprzedaży węgla. Mieszkaniec: To nie przystoi

Zapomniana część miasta– tak czują się mieszkańcy tego osiedla. – To są niestety wieloletnie zaniedbania. Nigdy nie było tu żadnej instytucji publicznej i wciąż nie ma. Nasza lokalna społeczność od dawna odczuwa ten brak. Nadszedł właściwy moment, aby to zmienić– uważa pan Wojciech, mieszkaniec osiedla Grzybowa, które znajduje się w kwartale miasta za torami.

Dlaczego akurat teraz? – W wyborach musieliśmy oddawać swój głos w… prywatnym budynku punktu sprzedaży węgla, co nie przystoi dla niemal 55 – tysięcznego miasta– nie ma wątpliwości Babicz, który skierował właśnie petycję do urzędników.

Proponuje, by na osiedlu, gdzie mieszka 3 tys. osób, miasto zbudowało przedszkole. – Tego brakuje. A taka placówka byłaby dostępna dla wszystkich mieszkańców, także tych z pobliskich osiedli. Jest to szczególnie ważne, ponieważ liczba rodzin z małymi dziećmi stale rośnie. Takie miejsce mogłoby powstać przy ulicy Świerkowej, gdzie miasto dysponuje miejskimi działkami– wskazuje autor petycji. Przy okazji, w placówce mógłby się znaleźć lokal wyborczy.

Jego zdaniem, taką inwestycję urzędnicy powinni wprowadzić do budżetu na 2024 rok. – Zdaję sobie sprawę, że tworzenie nowych instytucji wymaga środków. Dlatego apeluję do pana prezydenta o umieszczenie tej inwestycji w planie budżetu na przyszły rok. Jest to krok w kierunku zwiększenia jakości życia mieszkańców oraz stworzenia przestrzeni dla rozwoju najmłodszych– tłumaczy Babicz. Liczy, że miejscy radni ponad podziałami poprą jego inicjatywę, bo jak mówi czeka na to wielu mieszkańców osiedla.

Prezydent ma czas do 15 listopada, by przedstawić radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Ale miasto ma już pewne plany. - W ramach programu rewitalizacji na osiedlu za Torami zamierzamy umieścić filie miejskich instytucji kultury. Uwarunkowane jest to pozyskaniem środków zewnętrznych na ten cel. W planach na rok 2024 nie jest przewidywana budowa żłobka lub przedszkola na os. Grzybowa- przyznaje Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji w ratuszu. Przypomina też, że w tym roku rozpocznie się budowa Żłobka Miejskiego przy istniejącym Przedszkolu nr 13 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka.