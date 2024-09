Gmina traci siedzibę ważnego parku krajobrazowego

Sam park krajobrazowy powołano 30 lat temu. I niemal tyle czasu oddział Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych mieścił się w Janowie Podlaskim przy ulicy Piłsudskiego. Dość niespodziewanie, kierownictwo ogłosiło, że od 1 sierpnia siedziba zlokalizowana jest już w Białej Podlaskiej.

- Szkoda, że „oddano” ją Białej Podlaskiej. W Janowie można było sprawdzić, gdzie znajdują się cenne przyrodniczo stanowiska i dowiedzieć się od pracowników wszystkich bieżących informacji- ubolewa mieszkanka Janowa Podlaskiego. - Interweniowałem w tej sprawie dwukrotnie. Ostatnie pismo skierowane do marszałka województwa dotyczyło przywrócenia lokalizacji. Następny krok to spotkanie. Nie powinno do tego dojść. Nie odpuszczam- deklaruje z kolei w mediach społecznościowych Karol Michałowski, wójt Janowa.