Gminy chcą mieszkaniami przyciągnąć młode rodziny. Kolejny SIM w regionie

– Mamy atrakcyjną działkę w pobliżu Urzędu Gminy. Planujemy budowę 6 mieszkań. Niestety gminy wiejskie się wyludniają i liczę, że takie lokalne o wysokim standardzie spowodują, że osiedlą się u nas młode rodziny – przyznaje Zygmunt Litwiniuk, wójt gminy Tuczna w powiecie bialskim. – Martwi mnie też trudna sytuacja w oświacie, bo starsze pokolenie nauczycieli odchodzi na emeryturę, a następców nie widać. Chcę utrzymać jedyną szkołę w Tucznej, dlatego mam nadzieję, że te atrakcyjne mieszkanie ułatwią mi pozyskanie nowych nauczycieli, którzy zabezpieczą nam kadrę.

W piątek samorządy podpisały akt notarialny spółki Południowe Podlasie. W planach jest budowa ponad 500 mieszkań w 15 gminach: Leśna Podlaska, Rossosz, Rokitno, Kodeń, Sławatycze, Janów Podlaski, Sosnówka, Tuczna, Piszczac, Komarówka Podlaska, Konstantynów, Łomazy, miasto Radzyń Podlaski i gmina wiejska.

– Każdy samorząd dostaje od nas 3 mln zł na objęcie udziału w spółce. Teraz jest czas na formalności, później będą prace projektowe. Budowa może ruszyć w przyszłym roku – zapowiada Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, koordynatora programu. – To mieszkania dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową. Stawka będzie atrakcyjna, co najmniej 10 procent niższa od cen na rynku.

Finansowanie inwestycji podzielone jest na kilka źródeł, m.in. 35 procent pochodzi z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a ok. 55 procent rozkłada się pomiędzy przyszłych najemców i kredyt bankowy, który zaciąga spółka.

– Każda z gmin może różnie ukształtować koszty pomiędzy kredytem, a najemcami. To się później przełoży na wysokość czynszu – dodaje prezes KZN.

Samorządowcy przyznają, że potrzeby mieszkaniowe są duże. – Planujemy budowę ok. 15 lokali. Liczymy, że osoby z niższymi dochodami zainteresują się taką ofertą, tym bardziej, że program daje szansę na dojście do własności – zauważa Paweł Kazimierski, wójt gminy Leśna Podlaska.

To druga spółka SIM na Lubelszczyźnie, a 31. w kraju.

– Kolejne gminy mogą dołączyć. Rynek mieszkaniowy w regionie zmienia się dynamicznie, a przyczynia się do tego obecność wojska w Białej Podlaskiej, a w przyszłości również w Radzyniu Podlaskim – podkreśla senator Grzegorz Bierecki, który wspierał gminy w procesie przygotowawczym do SIM. – Ubytek ludności z pewnością się tutaj zatrzyma. Ten projekt jest skuteczniejszy od Mieszkania Plus – zaznacza jeszcze Bierecki.

Po 15 latach wynajmu, lokatorzy będą mogli wykupić swoje nieruchomości. Ich średnia powierzchnia to 52 mkw. z czynszem na poziomie ok. 900–950 zł.