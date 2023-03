Jak Darek został artystą. Niezwykła wystawa autystycznego 24-latka

Darek od 16 lat jest podopiecznym Wspólnego Świata, stowarzyszenia, które pomaga osobom z autyzmem. – Gdy otworzyliśmy pracownię ceramiczną, zaskoczył nas swoim talentem i wyobraźnią– przyznaje Anna Chwałek, szefowa stowarzyszenia. – Pokazujemy jego prace, by zasygnalizować, że w każdym drzemie potencjał, a naszą rolę jest go odkryć– tłumaczy Chwałek.

Młody artysta specjalnie na otwarcie wystawy założył garnitur i muszkę. Towarzyszyła mu mama.

– Syn od zawsze interesował się plastyką. Wcześniej lepił w plastelinie, a teraz w glinie. To jego pasja– opowiada Iwona Własiuk. Bardzo podobają jej się prace syna. – Sama nie potrafiłabym ulepić taki figurek. On najchętniej zwierzęta rysuje i tworzy je również z gliny. Tak miał od dziecka.

Ale na wystawie są też namalowane przez niego portrety, m.in. jego nauczycieli. – Akurat w szkole poszedł w tym kierunku, może dlatego, że bardzo lubi tam być– zaznacza pani Iwona.

Teraz Darek jest uczniem szkoły przysposabiającej do pracy we Wspólnym Świecie. Niemal od początku jego rozwój śledzi nauczycielka Renata Rychlicka–Korneluk.

– Jestem bardzo dumna z Darka. Bardzo rozwinął się społecznie. Kontakt z ludźmi go cieszy oraz to, że może pokazywać innym swoje prace. Wtedy tłumaczy, co wykonał – mówi wychowawczyni 24–latka. – Pracownia ceramiczna stała się jego oknem na świat. To poprzez prace wyraża swoje emocje, to widać w tych dziełach, że ich charakter zależy od nastroju Darka

Rychlicka–Korneluk zauważa, że portrety chłopca wyróżniają twarze w kolorze fuksji. – Myślę, że tak to widzi. Proponujemy mu różne kredki, ale on zawsze wybiera ten kolor, malując twarze – dodaje terapeutka. 24–latek porozumiewa się w ograniczony sposób.– Wspomaga się komunikacją alternatywną. Ale w wąskim gronie, na przykład z nami w szkole rozmawia sporo. W towarzystwie nowych osób nie zawsze się na to odważy – przyznaje nauczycielka.

Zdaniem założycielki Wspólnego Świata nie zawsze jest tak, że osoby z autyzmem odznaczają się jakimś talentem.– Istnieje taki stereotyp. Ale tak naprawdę ok. 3 proc. ludzi z autyzmem ma wyjątkowe talenty, które i tak trudno dostrzec. Poza tym, czasami one utrudniają życie takim osobom – zwraca uwagę Chwałek.

Wspólny Świat wybudował pierwsze w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, które tworzą środowiskowy dom pomocy, szkoła przysposabiająca do pracy, przedszkole oraz ośrodek terapii i diagnostyki. Ostatnim etapem będzie budowa szkoły podstawowej.