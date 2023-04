Jak żyć po zawale? Szpital podpowie

Tym razem, cykl pięciu spotkań wystartuje 12 maja. Wtedy kardiolog Magdalena Kociuk przedstawi fakty i mity życia po zawale serca. – Chcemy przekazać praktyczne informacje dotyczące profilaktyki i leczenia najczęstszych schorzeń kardiologicznych– mówi Magdalena Us, rzeczniczka placówki. – Leczenie zawału nie ogranicza się do hospitalizacji w okresie "ostrym". To także systematyczna praca na co dzień, dokonywanie właściwych wyborów, na przykład w zakresie diety i aktywności fizycznej – tłumaczą specjaliści z bialskiego szpitala.

W planach są wykłady fizjoterapeuty, ratownika medycznego, dietetyka oraz psychologa. – Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie ma konieczności wcześniejszego zgłoszenia. Po prostu wystarczy przyjść i chłonąć wiedzę– zachęca rzeczniczka.

Początek pierwszego spotkania o godz. 12 w auli budynku centrum dydaktyczno–administracyjnego. Akademia jest autorskim programem specjalistów z bialskiego szpitala.