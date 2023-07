Jak żyć w zdegradowanej części miasta? Mieszkańcy mogą to poprawić

Chodzi o aktualizację programu i tym razem na jego kształt mają wpływ zwykli obywatele. – Od kilka już lat dzięki wsparciu środków unijnych rewitalizujemy nasze miasto. To aż 8 dużych inwestycji– przypomina prezydent Michał Litwiniuk (PO). Z tej puli wyremontowane zostało m.in. targowisko „babski rynek”. – Ale rewitalizacja to nie tylko działania urzędu, tym razem zapraszamy wszystkich, na przykład, kluby, fundacje, spółdzielnie do składania projektów – zachęca prezydent.

Pomysły dotyczyć muszą obszaru określanego jako „zdegradowany”, czyli centrum miasta, osiedla Za Torami i rejonu dworca PKP. O takim zdiagnozowaniu tego terenu zdecydowały m.in. czynniki takie, jak: bezrobocie, ubóstwo czy przestępczość. Z przygotowanego na potrzeby programu raportu wynika, że w 2021 roku ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 2 949 mieszkańców miasta. Stało za tym bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba czy bezradność w sprawach opiekuńczo– wychowawczych.

– Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian tych społecznych, ekonomicznych, przestrzennych, jak i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów– tłumaczą urzędnicy.

Projekty można składać do 19 lipca, również drogą elektroniczną.