Jeśli nie państwo, to miasto dofinansuje in vitro. „To dla niektórych jedyna szansa na potomstwo”

W sobotę mieszkańcy Białej Podlaskiej mogli złożyć podpis pod obywatelskim projektem ustawy refundacji in vitro. Jesienią ubiegłego roku Koalicja Obywatelska zapowiedziała zbiórkę głosów poparcia pod inicjatywą ustawodawczą. Jeśli ustawa zostałaby przyjęta, minister zdrowia miałby obowiązek przeznaczać rocznie na leczenie niepłodności 500 mln zł. Wsparcie finansowe zyskałyby pary, które udokumentują minimum 12–miesięczny okres nieskutecznych starań o dziecko. Potrzeba jednak 100 tys. podpisów.

– Przyszłam specjalnie, żeby się podpisać– przyznaje pani Mirosława, już emerytka, a w przeszłości wieloletnia pedagog z Białej Podlaskiej. –Wiele małżeństw rozpada się, bo nie może mieć dzieci. In vitro to w niektórych przypadkach jedyna szansa posiadania potomstwa. A to jedna z najważniejszych spraw w życiu– uważa bialczanka.

– Zabieram listę ze sobą, by jeszcze swoich znajomych namówić do podpisu. Państwo powinno ułatwiać to parom – podkreśla pani Mirosława. Podpisy zbierał m.in. poseł Riad Haidar, który jest lekarzem neonatologiem. – Tak naprawdę in vitro to są ludzie. To szansa dla półtora miliona par w Polsce na posiadanie upragnionego dziecka– zauważa lekarz. Przypomina też, że za czasów rządów koalicji PO–PSL w kraju taki państwowy program dofinansowania tej procedury przyniósł bardzo dobre wyniki. – Dzięki temu urodziło się 22 tys. dzieci. Ale rząd prawicy tego programu nie kontynuował– zaznacza Haidar.

Niezależenie od tego, czy obywatelski projekt ustawy trafi do Sejmu, Biała Podlaska pracuje nad miejskim programem. – W referacie spraw społecznych został już opracowany taki dokument. Obecnie analizują go specjaliści. Następnie skierujemy go do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – mówi prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Taka opinia jest konieczna, by skierować projekt do Rady Miasta. – Liczymy, że wiosną będzie to możliwe. W miejskim budżecie zabezpieczyliśmy już 50 tys. zł na ten cel – precyzuje Litwiniuk. Kwota pozwoli na dofinansowanie in vitro dla kilku par starających się o dziecko. W ubiegłym roku, w mieście przyszło na świat 1272 dzieci. To więcej niż rok wcześniej, gdy urodziło się 1178 maluchów.