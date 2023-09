Jest market, nie ma chodnika. Mieszkańcy ryzykują

Przy ulicy Janowskiej w Konstantynowie (powiat bialski) powstała niedawno Stokrotka. – Mieszkańcy się do mnie zgłosili z prośbą, by wybudować tam chodnik, bo poruszają się po poboczu i jest to niebezpieczne – zwraca uwagę radny powiatu Tomasz Bylina (PiS).

Sklep zlokalizowany jest przy ruchliwej drodze wojewódzkiej 698. Okazuje się, że jej stan też pozostawia wiele do życzenia. – Ta trasa prowadzi z Siedlec do Pratulina, ale najgorsza nawierzchnia jest na 8 kilometrach z Konstantynowa do Janowa Podlaskiego – dodaje jeszcze radny Tadeusz Łazowski (PSL).

Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy z kolei, że na razie remontu nie przewiduje. – Po każdej zimie nasi pracownicy wykonują ocenę stanu nawierzchni dróg wojewódzkich, które są następnie przesyłane do centrali zarządu w Lublinie. Bierzemy również pod uwagę między innymi dobowe natężenie ruchu, klasę i przeznaczenie danej drogi oraz to przez jakie tereny ona przebiega – zaznacza Kamil Jakubowski, rzecznik ZDW.

– Jeśli trasa przebiega przez tereny zamieszkałe i jest ważna w układzie komunikacyjnym to opracowujemy dokumentację na jej remont bądź przebudowę oraz kosztorys. Ale w przypadku drogi wojewódzkiej nr 698 jej ocena nie wykazała, że remont jest niezbędny w tym roku– stwierdza rzecznik.

Jest jednak nadzieja w sprawie chodnika. – Jednak niezbędne jest wykonanie przez gminę projektu oraz zgłoszenie go do zadań wspólnych, które realizowane są w systemie finansowym 50/50 – tłumaczy Jakubowski. To oznacza podział kosztów pomiędzy ZDW a gminą Konstantynów pół na pół.

Okazuje się, że samorząd wydał już 100 tys. zł na projekt chodnika. Ale poszukuje teraz źródeł finansowania docelowej inwestycji.