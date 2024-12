Jest most, będzie autobus. Przewoźnik uruchamia nową linię

Linia połączy osiedle Grzybowa z ulicą Terebelską. Po drodze autobus zabierze pasażerów z ulicy Witoroskiej, Koncertowej, Artyleryjskiej, Warszawskiej, Zamkowej, Akademickiej, Glinki i Królowej Jadwigi. Pierwszy kurs zaplanowano 2 stycznia. Prezes MZK, Krzysztof Trochimiuk już w październiku zapowiadał, że wraz z oddaniem mostu uruchomi nową linię.

A przeprawę na Krznie, która połączyła ulice Koncertową z Warszawską otwarto 20 grudnia.

Od stycznia pasażerów czekają też podwyżki cen biletów. Do tej pory jednorazowy normalny kosztował 2,80 zł, a ulgowy 1,40 zł. Po Nowym Roku ceny wzrosną odpowiednio do 3,20 i 1,60 zł. Ale więcej trzeba będzie też zapłacić za bilety godzinne (z 4 na 6 zł), czy okresowe. Na przykład, bilet miesięcy z 76 zł podrożeje do 90 zł.