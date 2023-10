„Julka czuje się tu bezpiecznie”. Wspólny Świat wybuduje szkołę dla dzieci z autyzmem

To brakujący element w Centrum Pomocy Osobom Autyzmem, które powstało kilka lat temu w Białej Podlaskiej. Jako jedyne w Polsce udziela kompleksowego wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym autystom.

– Tej infrastruktury szkoły podstawowej nam ogromnie brakowało. Byłam przerażona, że będę musiała odmawiać rodzicom miejsca w pierwszej klasie od przyszłego roku– przyznaje Anna Chwałek, prezes Wspólnego Świata. Bo w planach jest pięć klas pierwszych.

– Z roku na rok dzieci z autyzmem nam przybywa. Obecnie dzierżawimy jeszcze sale w dwóch obiektach, ale jeden z nich jest w fatalnym stanie. Zresztą wypełniamy je na maksa– zaznacza szefowa stowarzyszenia, które otacza opieką 400 osób z autyzmem.

Dlatego wiadomość o zastrzyku finansowym z resortu edukacji bardzo ucieszyła panią prezes. –Będziemy mogli ruszyć z inwestycją i liczmy, że do końca przyszłego roku się z nią uporamy. Chociaż wciąż potrzebne są nam środki na wkład własny – nie ukrywa. Wstępny kosztorys to ok. 11 mln zł. Budynek powstanie przy ulicy Powstańców, gdzie zlokalizowane jest centrum. – Będzie połączony z pozostałymi obiektami. Projekt już mamy– dodaje Chwałek.

Łzy wzruszenia popłynęły po policzkach Diany Polubiec, mamy 7–letniej Julii, gdy usłyszała o dotacji na szkołę. – To jest dla nas, rodziców ogromne szczęście. Córka jest teraz w przedszkolu i z tyłu głowy miałam świadomość, że mogłoby zabraknąć dla niej w miejsce w podstawówce– mówi łamiącym głosem pani Diana.

Jej córeczka pod opieką Wspólnego Świata jest od 2019 roku. –Widzę tak ogromną poprawę. Julka nie mówiła, a teraz zaczyna się komunikować. Z uśmiechem na twarzy tu przychodzi, biegnie do szatni. Czuje się tu bezpieczna, nie wpada w histerię–opowiada mama dziewczynki.

3 mln zł minister Przemysław Czarnek przyznał stowarzyszeniu w ramach programu „Inwestycje w oświacie”.– To znakomita placówka, która ściąga dzieci z całej Polski. Pomaga na wysokim poziomie. Dlatego wymaga też naszego sukcesywnego wsparcia – tłumaczy szef resortu.

Przy kompleksie do tej pory powstały już: środowiskowy dom pomocy, szkoła przysposabiająca do pracy, przedszkole oraz ośrodek terapii i diagnostyki.