Kierował autobusem mimo zakazu

Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 9 na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Sławacinek Nowy. Policjanci z bialskiej drogówki zatrzymali do kontroli autobus, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość. Pojazd przewoził pasażerów na trasie z Brześcia do Warszawy.

Za kierownicą autobusu marki Setra siedział 60-letni obywatel Ukrainy, mieszkający obecnie na terenie Polski. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. W trakcie kontroli policjanci ustalili jednak, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązujący do 2026 roku.

Za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów mężczyzna stanie przed sądem. Zgodnie z przepisami grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo kierowca został ukarany mandatem za popełnione wykroczenie drogowe.

Po zakończeniu czynności pasażerowie mogli kontynuować podróż. Za kierownicą usiadł drugi podróżujący autobusem kierowca.