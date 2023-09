Kilka tysięcy osób bawiło się na koncercie Zenka. A radny PiS woli „oprawę folklorystyczną”

Starosta Mariusz Filipiuk (PSL) przyznaje, że dożynki to tradycja, która wymaga pewnych atrakcji. – Niby nikt nie słucha disco–polo, a na koncert w Drelowie przyszło nawet 7 tys. osób. Tak nam przekazały służby– zaznacza.– A honorarium dla artysty pochodzi ze środków przekazanych przez sponsorów. W tym roku wpłynęło 70 tys. zł– precyzuje Filipiuk.

Zwraca też uwagę, że zespoły ludowe wcale nie są pokrzywdzone. –Odpowiednio promujemy ich działalność. Ale nie sposób zaprosić na scenę 15 zespołów podczas dożynek. Mam jednak propozycję, by radny Bylina zorganizował sam takie wydarzenie, na którym będą się prezentować te grupy– podpowiada starosta.

Z kolei wiceprzewodniczący rady, Daniel Dragan (Porozumie Samorządowe) nie ma wątpliwości, czym podyktowane było zapytanie kolegi z PiS. – Jesteśmy największym powiatem w województwie i uważam, że raz w roku stać nas na gwiazdę, która będzie cieszyć rolników. Przecież oni mieli koszmarnie trudny rok –podkreśla Dragan. – Pytanie radnego Byliny było populistyczne, tylko po to, by przykryć realne problemy rolników zafundowane przez rząd PiS. A z tego co wiem to odbiór koncertu był bardzo pozytywny– zaznacza radny.

Średnio za koncert Zenek Martyniuk inkasuje ok. 35 tys. zł.