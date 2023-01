Kobieta potrącona na pasach trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu na ulicy Warszawskiej.

– 57-letnia kierująca osobową Mazdą potrąciła przechodzącą przez oznakowane przejście mieszkankę Warszawy. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala – informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca prawdopodobnie nie zachowała należytej ostrożności. Kobiety uczestniczące w wypadku były trzeźwe. Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie. Wyjaśniamy okoliczności oraz apelujemy o rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że każdy kierowca, który dojeżdża do oznakowanego przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Powinien zwolnić i obserwować otoczenie tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.