Kolejny odcinek A2 w kierunku Białej Podlaskiej dostał zielone światło. Kiedy budowa?

To wojewoda mazowiecki wydał właśnie „decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, czyli ZRID. Projekt już jest, teraz firma Strabag może wkroczyć z ciężkim sprzętem i rozpocząć roboty w terenie.

– Powstanie 19 kilometrów dwujezdniowej autostrady, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu – precyzuje Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Wybudowany zostanie również węzeł Siedlce Wschód (Borki). Do tego drogi lokalne do obsługi przyległego terenu.

Firma Strabag podejmie się tego zadania za 700 mln zł. Wstępny harmonogram zakłada, że ten odcinek będzie gotowy do końca 2024 roku. GDDKiA przypomina, że jednocześnie ruszają procedury związane z wypłatą odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejętych pod budowę A2.

101–kilometrową trasę od Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią podzielono na 10 mniejszych fragmentów. Jeśli chodzi o województwo lubelskie, to obecnie najbardziej zaawansowane są prace na 14–kilometrowym odcinku od miejscowości Swory do Białej Podlaskiej, za które odpowiada firma Polaqua.