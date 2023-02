Biała Podlaska. Nowa radna pewna miejsca w radzie, ale ślubowania nie było

Dokładnie 16 lutego, a więc dzień przed sesją Rady Miasta, komisarz wyborczy Jerzy Daniluk wydał postanowienie o obsadzeniu mandatu przez Joanną Kozłowiec. Trafiło ono do samej zainteresowanej, przewodniczącego bialskiej rady i wojewody lubelskiego.

Nowa radna ma zająć miejsce po Grzegorzu Siemakowiczu (Koalicja Obywatelska), który zrezygnował z mandatu. Jednak na piątkowej sesji Kozłowiec nie składała ślubowania.

Zdziwiło to radnych Koalicji Obywatelskiej i samego prezydenta. – Czy jest to zgodne z przepisami? Panią Kozłowiec można było przecież zaprosić telefonicznie– uważa Robert Woźniak, szef klubu KO. – Dlaczego punktu nie wprowadzono do porządku – pytał na sesji przewodniczącego.

Wątpliwości miał też prezydent Michał Litwiniuk (PO), z wykształcenia prawnik. – Pan przewodniczący nie wykonał stosownego postanowienia komisarza wyborczego, które zobowiązywało go do wprowadzenia do porządku obrad zaprzysiężenia nowej radnej, która w ten sposób objęłaby mandat– tłumaczy prezydent.

Jednak przewodniczący Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa) zapewnia, że działał w tej kwestii zgodnie z prawem. – Do wyłącznej prerogatywy przewodniczącego, a nie prezydenta należy organizacja pracy rady. Sesja została zwołana 10 dni przed terminem. A postanowienie komisarza dotarło do mnie 16 lutego – precyzuje Broniewicz. – Nie ma takich przepisów prawa obligujących mnie, bym wprowadzał zaprzysiężenie radnego do porządku obrad sesji po 24 godzinach od postanowienia komisarza – podkreśla przewodniczący.

Ale nawet prawnik ratusza nie dał jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie. – Są pewne wątpliwości. W orzecznictwie padają pytania, co w sytuacji, gdy jakieś głosowanie będzie zależeć od tego właśnie jednego głosu, którego nie ma. Nie róbmy sytuacji, aby sesja była później uznana za nieważną – zauważa adwokat Przemysław Bałut.

Te argumenty nie przekonały przewodniczącego. – Równie dobrze można zapytać, co w sytuacji, gdy mamy 3 nieobecnych radnych na sesji i od ich głosu też zależą głosowania. Nie rozumiem tej sytuacj i– przyznaje Broniewicz. I zapowiada, że Joanna Kozłowiec dostanie zaproszenie na kolejną sesję. – Wówczas otrzyma dokumenty z biura rady, złoży też deklarację w jakich komisjach będzie chciała pracować i zostanie zaprzysiężona – przekonuje przewodniczący. Poza tym jego zdaniem, nowa radna nie miałaby czasu zapoznać się z materiałami na piątkową sesję. – Pan przewodniczący mógł wybrać takie wyjście, które nie rodziłoby żadnych wątpliwości, a więc mógł zaprosić Joannę Kozłowiec na sesję. Argument, że nie zdążyłaby się zapoznać z materiałami, świadczy o niewiedzy przewodniczącego o tym, że publikowane są one z wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej i są dostępne wszystkim – przypomina prezydent. – Smutną konsekwencją niechęci pana przewodniczącego jest to, że ogranicza samorządowców w wykonywaniu pracy na rzecz mieszkańców – uważa Michał Litwiniuk.

Obecnie, prawnicy ratusza analizują jedno z głosowań piątkowej sesji. – Chodzi o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Adama Chodzińskiego. Jeden głos Joanny Kozłowiec mógł zaważyć na wyniku głosowania – zauważa jeszcze prezydent. Projekt uchwały nie został bowiem wprowadzony, bo zabrakło bezwzględnej większości głosów, a dokładnie właśnie jednego.

Przypomnijmy, że Kozłowiec jest zastępcą dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii. Wcześniej, przez 30 lat związana była z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, gdzie pracowała m.in. jako zastępca dyrektora ds. rozwoju. 11 mandatów w bialskiej radzie mają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, 9 ma Koalicja Obywatelska, a 3 Biała Samorządowa.