Licealista chce powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Bialskiego

Za wszystkim stoi Kacper Budrewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Sikorskiego, a także członek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. –Stowarzyszenie Głos Młodości powstało kilka tygodni temu. Pomogli mi w tym nauczyciele. Chcemy promować edukację obywatelską i patriotyczne wartości wśród młodych ludzi. Ale też politykę młodzieżową – tłumaczy licealista.

Jego zdaniem, niewiele samorządów bierze pod uwagę głos młodego pokolenia. – Trzeba zmienić to nastawienie, bo społeczeństwa się starzeją i już teraz trzeba zadbać o to, by młodzież miała realny wpływ na to co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu – uważa młody aktywista. Dlatego stowarzyszenie planuje wnioskować do Rady Powiatu Bialskiego o powołanie młodzieżowego odpowiednika.

– Uczestniczyłem w kongresie młodych aktywistów i rozmawiałem z przedstawicielami młodzieżowych rad. Ich działalność jest bardzo pożyteczna i skuteczna – uważa Budrewicz. Nie ma wątpliwości, że w powiecie bialskim takiego organu brakuje.

Ale młodzi z Międzyrzeca Podlaskiego mogą pochwalić się już pewnymi osiągnięciami. – Udało nam się zorganizować pierwszą edycję Olimpiady Humanistycznej dla umłodzieżczniów szkół podstawowych, w której wzięło udział ok. 50 osób – przyznaje założyciel Głosu Młodości. – Planujemy też akcję na święto Konstytucji 3 Maja oraz wiele innych inicjatyw – zapowiada Budrewicz. Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków.