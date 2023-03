Lubelskie. Scania zatrzymała się na budynku na stacji paliw

Była niedziela, kilka minut po godzinie 19. Policja z Białej Podlaskiej otrzymała zgłoszenie o wypadku na terenie stacji paliw w gminie Biała Podlaska. Alarmujący informował, że ciężarówka uderzyła w budynek.

Z przekazanych informacji wynikało także, że kierowca scanii mógł być pijany.

– Na miejscu policjantki bialskiej drogówki potwierdziły zgłoszenie. W kabinie ciężarówki zastały 37-letniego obywatela Białorusi. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. Od 37-latka pobrana została również krew na zawartość alkoholu w jego organizmie. Kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia w "policyjnym areszcie” – podaje policja.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut, a policjanci przypominają, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności.

– Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata – zaznacza policja.