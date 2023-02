Marihuana i mefedron. 20-latek został tymczasowo aresztowany

– W trakcie przeszukania policjanci ujawnili plastikowy pojemnik z krystaliczną substancją oraz susz. Po przeprowadzeniu wstępnego badania potwierdzili, że jest to marihuana oraz mefedron – informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla. – Wystarczyłaby do sporządzenia pół tysiąca porcji dealerskich tych narkotyków. Funkcjonariusze ujawnili też wagi i woreczki z zapięciem strunowym. Nielegalne środki zostały zabezpieczone, natomiast 20-latek zatrzymany do wyjaśnienia.

Policjanci zabezpieczyli też należącą do mężczyzny gotówkę, na poczet przyszłych kar i grzywien.

20-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.