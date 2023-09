Marszałek oddał staroście bialskiemu budynek. Co się dzieje przy Okopowej 3?

O dalsze losy nieruchomości dopytywał na ostatniej sesji radny Wojciech Mitura (Porozumie Samorządowa). – Jaki jest stan prawny tego budynku? Czy przygotowujemy się do remontu? – skierował pytania do władz powiatu radny.

W maju samorząd podpisał akt notarialny z zarządem województwa lubelskiego w sprawie przekazania tej darowizny. Obiekt to w sumie 3 tys. mkw. powierzchni. W jednej jego części mieści się w studium medyczne, a w drugiej –pięciokondygnacyjnej – znajdują się lokale mieszkalne. 42 z nich jest wynajmowanych, a 51 stoi pustych.

– Urealniamy teraz umowy z mieszkańcami. Na ten moment nie prowadzimy tam jeszcze zadań inwestycyjnych, które generowałyby koszty – odpowiada wicestarosta Janusz Skólimowski (PiS). – Do końca sierpnia 2024 roku, jesteśmy i tak związani umową ze studium medycznym –przypomina wicestarosta.

Później, szkoła ma się przeprowadzić do innego budynku należącego do województwa, przy ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej.

Powiat zlecił jak dotąd operat szacunkowy, by sprawdzić koszty amortyzacji i opracować plan remontów. Wiadomo, że konieczna będzie termomodernizacja. Samorząd zamierza starać o środki zewnętrzne na ten cel. W planach jest przeniesie do obiektu przy Okopowej m.in. poradni psychologiczno–pedagogicznej, bo obecnie znajduje się ona w wynajmowanych lokalach. Ale póki co, urzędnicy nie są w stanie odpowiedzieć, kiedy to nastąpi.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, szansę na przejęcie tego budynku miał samorząd miejski. Ale w ostatnim momencie, tuż przed podpisaniem notarialnej umowy wycofał się, chociaż sejmik województwa lubelskiego zdążył nawet przyjąć uchwały o wyrażeniu zgody na przekazanie darowizny.