Masaż z kryształkami Swarovskiego albo kriosauna. Taki relaks na uczelni

W kilkunastu gabinetach każdy może znaleźć coś dla siebie. – W sumie, zgromadziliśmy tu 15 bardzo nowoczesnych urządzeń. Mamy na przykład Vichy Shower do masażu wodnego, dodatkowo z kryształkami Swarovskiego. Jest też masaż pneumatyczny boa, który poprawia krążenie limfy i krwi w organizmie – mówi fizjoterapeutka Weronika Zielińska.

Jeśli nie masaż, to sauna, a do wyboru są m.in. japońska lub kriosauna, w której można schłodzić się do 160 stopni. – Ciekawym rozwiązaniem jest tzw. „słoneczna łąka”, czyli opalanie bez szkodliwego wpływu na skórę – zaznacza Zielińska. Skuteczne rozluźnienie zapewniają natomiast kąpiele perełkowe czy bicze szkockie.

Nowa strefa powstała nad krytą pływalnią przy filii AWF.

– To miejsce do praktyki dla studentów, nasze zaplecze dydaktyczne. Ale jednocześnie, można tu wejść bezpośrednio z basenu i skorzystać z zabiegów. Mogą to również zrobić mieszkańcy – podkreśla prof. dr hab. Jerzy Sadowski, prorektor bialskiej filii. Cennik podany jest na stronie internetowej, na przykład za pół godziny w saunie japońskiej trzeba zapłacić 40 zł, a za masaż wodny Vichy Shower 50 zł.

– Do tej idei zainspirował mnie śp. Tadeusz Chrościcki, wieloletni kierownik zakładu przyrodoleczniczego uzdrowiska Nałęczów. Później kontynuowałem to z jego synem– przyznaje prorektor.

Z Medical & Spa skorzystają głównie studenci fizjoterapii i kosmetologii. – To naprawdę nowoczesny sprzęt. Mam nadzieję, że będziemy mogli przychodzić tu na zajęcia choćby z fizykoterapii czy odnowy biologicznej– przyznaje Zosia, studentka czwartego roku fizjoterapii.

– Z kolei, dla chętnych mieszkańców zawsze służymy konsultacją i doradzimy, jakie zabiegi są wskazane w konkretnych przypadkach – dodaje Weronika Zielińska.

Inwestycja kosztowała 7 mln zł. Część środków pochodzi z Ministerstwa Edukacji i Nauki. To jednak dopiero wstęp do znacznie ambitniejszych planów, czyli budowy Akademickiego Centrum Rehabilitacji za ponad 25 mln zł. Obecnie, trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Do przetargu zgłosiło się 8 firm.