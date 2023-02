Biała Podlaska. Miasto ma pozwolenie na budowę nowego mostu, ale radni chcą zobaczyć projekt

Przeprawa mostowa przez Krznę połączy skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicą Warszawską i Artyleryjską. Na tych skrzyżowaniach powstaną ronda. Jest to ok. 1–kilometrowa trasa. Droga będzie jednojezdniowa z chodnikami i ścieżką rowerową. Na inwestycję miasto niedawno pozyskało 29, 3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ale całość to wydatek blisko 50 mln zł.

Wiadomo, że samorząd ma już pozwolenie na budowę. Tymczasem, projektu nie widzieli jeszcze radni. – Nikt nas nie informował, czy zlecone były badania geologiczne oraz jak wygląda dokumentacja techniczna – przyznaje Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący rady. – Wiem natomiast, że tam płynie rzeka, jest torf. Takie warunki sugerują, że powinna być zastosowana specjalna technologia, a to generuje koszty – zwraca uwagę Broniewicz.

Dlatego, jego zdaniem, inwestycja może być droższa niż pierwotnie zakładano. Jego wątpliwości budzi też planowana przebudowa skrzyżowania Warszawska–Artyleryjska.

– Tak naprawdę, to mieszkaniec o to pytał przypominając, że niedawno ulica Warszawska byłą remontowana za ciężkie pieniądze, również na odcinku, gdzie jest skrzyżowanie. Położono tam granitowe krawężniki. Czy po to, by za chwilę je burzyć? – dziwi się przewodniczący.

Poza tym, w jego ocenie, most nie rozwiąże problemu wyprowadzeniu ruchu ciężarówek z miasta.– To zagwarantować może tylko obwodnica wschodnia – uważa Broniewicz.

Jednak prezydent Michał Litwiniuk (PO) odpowiada, że "dokumenty przetargowe są powszechnie dostępne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.” Poza tym, od razu po otrzymaniu dofinansowania na inwestycję, prezydent zapewniał, że urząd jest do niej przygotowany. – Od dawna mamy zabezpieczone grunty w pasie drogowym. Dosłownie kilka działek zostało nam do pozyskania od właścicieli prywatnych – mówił na konferencji prasowej.

Firma PBW Inżynieria z Wrocławia już w ubiegłym roku przygotowała dokumentację projektową (za 294 tys. zł).

W marcu ogłoszony ma być przetarg na budowę. Wkład własny miasta to przynajmniej 20 mln zł. – Część będzie pokryta z obligacji, a pozostała ze środków własnych – stwierdził Michał Litwiniuk.

Potrzebna będzie jednak zgoda Rady Miasta. – Nie prowadzi się z nami dialogu, a powinniśmy nad tym pracować na komisjach – uważa Broniewicz.

Deklaruje jednak, że skieruje wniosek do przewodniczącego komisji rozwoju gospodarczego i budżetu o przedłożenie radnym stosownych materiałów na najbliższe posiedzenie tej komisji.

Przypomnijmy, że tegoroczny budżet miasta zakłada 60 mln zł deficytu, który ma być pokryty z wolnych środków i kredytu (40 mln zł). Obecnie, w Białej Podlaskiej są cztery mosty, które łączą północ z południem.