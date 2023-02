Pierwszy taki remont na szpitalnym oddziale od 30 lat

– To była bardzo potrzebna modernizacja. Komfort pacjentów się zwiększył, bo mamy teraz więcej sanitariatów przy salach – mówi Romuald Pietrosiuk, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej i jednocześnie zastępca dyrektora ds. medycznych. – Podnieśliśmy też standard bezpieczeństwa epidemicznego. To ważne w dzisiejszych czasach– podkreśla z kolei dyrektor Marek Zawada.

Każda sala została odnowiona. – Zlikwidowaliśmy też bariery architektoniczne. To znaczy poszerzyliśmy otwory drzwiowe. To może brzmi banalnie, ale 30 lat temu wymiary były inne, a dzisiaj łóżka są szersze i personel miał z tym problem, by wyjechać z pacjentem choćby na salę operacyjną – nie ukrywa Zawada.

Dzięki współpracy z legnicką fundacją Espa, do placówki trafiło 20 elektrycznie sterowanych łóżek. – To w pełni sprawne łóżka wycofane po 2 latach ze szpitali w Szwajcarii. Są one wysokiej klasy– zapewnia dyrektor.

Remont trwał trzy miesiące. Pacjentów w tym czasie przeniesiono na internę. – Na chirurgii mamy czterech lekarzy. W ciągu roku wykonujemy około tysiąca operacji i zabiegów. Poza tym, zatrudniamy też ortopedę, który wykonuje oczekiwane przez pacjentów operacje haluksów, stawów i kończyn– przyznaje ordynator.

Szpital powiatowy swoim zasięgiem obejmuje 37 tys. pacjentów z regionu. – Niestety, ale wyceny procedur przez NFZ w szpitalach mniejszych, takich jak nasz, są zaniżone. Nie są w stanie pokryć potrzeb placówki. Powinny być większe– uważa Pietrosiuk.

Modernizacja kosztowała 760 tys. zł i niemal całą kwotę wyłożył samorząd powiatu bialskiego. – Radni są zawsze życzliwi, jeśli chodzi o potrzeby naszego szpitala–przyznaje starosta Mariusz Filipiuk (PSL). – Już teraz planujemy kolejną inwestycję dotyczącą odnawialnych źródeł energii– zapowiada starosta. Na budynku pojawią się panele fotowoltaiczne.

– Szukamy nowych rozwiązań, by zmniejszać wydatki na energię. Później, być może zamontujemy tu pompy ciepła– dodaje Filipiuk.