Budowa bloku komunalnego nie ruszyła. Miejska spółka wciąż czeka na przelew z BGK

Takiej inwestycji nie było w Białej Podlaskiej od ponad dekady. W kwietniu 2024 roku miejska spółka pochwaliła się jednak dobrą wiadomością. – Zostaliśmy zakwalifikowani i dostaniemy dofinansowanie w wysokości 8,6 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego – mówił wówczas Wojciech Chilewicz, prezes ZGL. Budynek z 24 mieszkaniami ma powstać przy ulicy Łomaskiej 40 i 42. ZGL szacuje, że całość pochłonie ponad 11 mln zł. Projekt budowlany jest już gotowy.

Pierwotnie, miejska spółka zakładała, że przetarg ruszy jeszcze w 2024 roku. Tak się jednak nie stało. – Nasz wniosek czeka w kolejce, aż BGK będzie miał środki na ten cel, które sukcesywnie są przekazywane z budżetu państwa – tłumaczy Chilewicz. – Z ostatniej rozmowy telefonicznej z pracownikami BGK wynika, że może to nastąpić w styczniu lub lutym tego roku – dodaje szef spółki.

W projekcie przewidziano lokale o różnej wielkości, od 32 mkw. do 70 mkw. powierzchni. W bloku znajdzie się winda i podziemny parking. „W zależności od wielkości danego mieszkania, projektowane są różne układy pomieszczeń. W każdym znajduje się pokój dzienny wraz z aneksem lub oddzielną kuchnią, łazienki, garderoby. W większych mieszkaniach znajdują się dodatkowe pokoje” - opisuje ZGL.

Póki co, w budżecie miasta na ten rok nie zabezpieczono pozostałych środków na inwestycję.

ZGL administruje 69 budynkami z ponad 400 lokalami. Ostatni blok komunalny z 47 mieszkaniami powstał w mieście w 2012 roku przy ulicy Jana III Kazimierza, gdy prezydentem był jeszcze Andrzej Czapski. W 2018 roku do użytku oddano 3 bloki w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Ale czynsze nie okazały się tak atrakcyjne, zapowiadała ówczesna władza PiS. Natomiast, w ostatnich latach miasto nie przystąpiło do żadnej ze spółek, które mają wybudować mieszkania w ramach tak zwanej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). To program zapoczątkowany za rządów PiS.