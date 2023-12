Gdzie uczniowie będą świecić... odblaskami

Trafią one do mieszkańców kilku powiatów za darmo w ramach akcji „Bezpieczne Lubelskie”. – Będziemy prowadzić prelekcje, organizować szkolenia, doposażać OSP, ale także rozdawać różnego rodzaju elementy odblaskowe takie jak plecaki, opaski czy zawieszki do plecaków – tłumaczy Wojciech Babicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. – Odpowiadam za północną część Lubelszczyzny, czyli powiaty: łukowski, radzyński, parczewski oraz bialski, a także miasto Biała Podlaska. Obszar jest ogromny, ale już w samym grudniu rozdaliśmy ok. 20 tysięcy różnego rodzaju odblasków– podkreśla Babicz.

Na razie odblaski trafiły do 12 gmin z powiatu bialskiego. – Przekazałem je wójtom m.in Leśnej Podlaskiej, Sławatycz, Rokitna, Rossosza, Piszczaca. I to gospodarze gmin zadecydują do kogo dalej trafią te odblaski. Ale według deklaracji, będą nimi obdarowani uczniowie szkół podstawowych – zaznacza dyrektor WORD. Jeśli chodzi o Białą Podlaską, to pierwsi mieszkańcy domów jednorodzinnych na swoich ogrodzeniach mogli znaleźć już odblaskowe plecaki. – Docelowo chciałbym, aby takie odblaski znalazły się na każdym ogrodzeniu w naszym mieście. A na osiedlach bloków zorganizujemy osiedlowe punkty odbioru– zapowiada Babicz. Widoczność jest ważna, zwłaszcza w kontekście pieszy. – Grudzień to z jednej strony magiczny czas, ale i wyjątkowo krótki dzień. Zaledwie 7 godzin światła dziennego sprawia, że widoczność na drodze staje się wyzwaniem, zwłaszcza dla kierowców. Zmrok wkrada się szybko, a niekorzystne warunki pogodowe utrudniają dostrzeżenie pieszych i rowerzystów– przypomina szef WORD–y. Natomiast, z odblaskiem pieszy jest widoczny dla kierowcy z odległości nawet 150 metrów.

To nie tylko kamizelka, ale cała paleta stylowych akcesoriów, które rozdaje miejscowy WORD. – Warto dodać do swojego plecaka zawieszkę, a do ubrania przyczepić modną naklejkę. Opaski, smycze, parasole odblaskowe, czy nawet siatki na zakupy. Wybór jest ogromny– zachęca dyrektor.