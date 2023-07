Ministerstwo sypie kasą na obwodnicę. Ale kwota jest tajna

Zdaniem urzędników, to krok milowy dla rozwoju miasta. – To historyczna informacja. Podpisałem z Ministerstwem Infrastruktury dokument, która zapewnia nam sfinansowanie budowy pierwszego etapu wschodniej obwodnicy miasta– nie kryje radości prezydent Michał Litwiniuk (PO). Droga będzie przedłużeniem alei Solidarności i pobiegnie w kierunku południowym wiaduktami nad ulicą Sidorską i torami.

– To efekt naszej półtorarocznej współpracy nad tym projektem. Zabiegałem o to od początku swojej kadencji– przypomina Litwiniuk. Z kolei drugi etap tego przedsięwzięcia został wpisany do planu rozwoju sieci dróg województwa lubelskiego do 2030 roku. Trasa ma dalej łączyć się z drogą wojewódzką numer 812.

Urzędnicy szykują się teraz do zlecenia dokumentacji projektowej. Przetarg powinien zostać ogłoszony w pierwszej połowie 2025 roku, a zakończenie prac planowane jest dwa lata później.

W tym pierwszym etapie powstaną w sumie ponad 3 kilometry nowej trasy oraz dwa wiadukty nad ulicą Sidorską oraz linią kolejową.

Okazuje się, że dokładna kwota dofinansowania jest tajna. – Umowa na realizację zadania została zawarta w oparciu o procedurę udzielania finansowania na zadania obronne ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – tłumaczy Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. – Dokument podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z o ochronie informacji niejawnych i nie stanowi informacji publicznej – zastrzega Huptyś.

O tym, że samorząd prowadzi rozmowy na temat obwodnicy na szczeblu ministerialnym było wiadomo już w ubiegłym roku. Wszystko dlatego, że na tej inwestycji zależy również resortowi obrony narodowej, m.in. ze względu na jednostkę wojskową, która w 2020 roku powstała na terenie dawnego lotniska. – Obwodnica będzie ważnym połączeniem dla wojska, dlatego MON będzie partycypowało w kosztach – potwierdził nam kilka miesięcy temu wydział prasowy resortu.

Przypomnijmy, że w bialskim garnizonie ma docelowo służyć ponad 2,5 tys. żołnierzy. Ale ciężkie wojskowe sprzęty już jeżdżą ulicami miasta m.in. ulicą Łomaską, która bezpośrednio prowadzi do jednostki. Nie jest ona jednak przystosowana do takich obciążeń. Obwodnica ma skomunikować jednostkę z drogą wojewódzką bez konieczności wjazdu do miasta.