Miotła kadrowa w gminie. Prawą ręką wójta został urzędnik ze Straży Granicznej

Prawą ręką Gąsiorowskiego został Adam Platewicz z Porosiuk. Przez ostatnie lata pracował w Komendzie Głównej Straży Granicznej jako naczelnik i pełnomocnik Biura Spraw Wewnętrznych. - To doświadczony urzędnik z 20- letnim stażem w centralnych organach rządowych. Posiada dużą wiedzę z prawa administracyjnego – chwali swojego nowego zastępcę wójt. Platewicz startował w wyborach samorządowych do rady gminy z komitetu Gąsiorowskiego, ale bezskutecznie.

Dotychczasowy zastępca Adam Olesiejuk pożegnał się ze stanowiskiem. - Pan Adam dostał propozycję objęcia kierownictwa jednego z referatów urzędu, ale jej nie przyjął. Rozstaliśmy się w zgodzie, w atmosferze wzajemnego zrozumienia- deklaruje wójt. Olesiejuk piastował to stanowisko od 2015 roku. - Oceniam go jako fachowca i dobrego człowieka. Życzę mu dalszego rozwoju zawodowego- przyznaje Gąsiorowski.

Olesiejuk potwierdził nam tylko, że został odwołany. Ale swoich planów nie zdradził.

To już kolejne zmiany w otoczeniu bliskich współpracowników nowego wójta. Wcześniej, powołał on nową skarbnik, Agatę Olichwirowicz, która zastąpiła Krzysztofa Radzikowskiego.

Z kolei, za moment posadę obejmie też nowy sekretarz. Grażyna Majewska odchodzi bowiem na emeryturę. A jak udało nam się ustalić, konkurs na to stanowisko wygrał Mariusz Trzeciak. On również kandydował do rady gminy z komitetu wójta, ale bez sukcesu. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.