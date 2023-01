Most stanie się zabytkiem

0 A A

Most po kolejce wąskotorowej (fot. archiwum)

Most po dawnej kolejce wąskotorowej od dawna jest wyłączony z użytku. Władze miasta zamierzają wpisać go do gminnej ewidencji zabytków. Jest ważny powód.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować