Dzisiaj zamkną przejście graniczne z Białorusią. Przejazd tylko w Lubelskiem. Będą kolejki

– Z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa zdecydowałem o zawieszeniu do odwołania ruchu na polsko–białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach – poinformował w czwartek Mariusz Kamiński, szef MSWiA. Decyzja wchodzi w życie w piątkowe południe. To reakcja polskich władz na skazanie Andrzeja Poczobuta.

W środę polski dziennikarz i jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi został bowiem przez sąd w Grodnie po pokazowym procesie skazany na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Polak był oskarżony o "podżeganie do nienawiści" oraz "nawoływanie do działań godzących w bezpieczeństwo narodowe Białorusi".

- Nie uznajemy wyroku za sprawiedliwy. Traktowanie Andrzeja Poczobuta na Białorusi jest haniebne. Będziemy kontynuować każde działanie zgodne z prawem, które może doprowadzić do jego uwolnienia - powiedział dziennikarzom Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szef MSWiA polecił też przygotowanie wniosków o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych osób związanych z reżimem Łukaszenki.

Z trzech przejść granicznych z Białorusią, od ponad roku zamknięty jest też terminal w Kuźnicy.

Można się zatem spodziewać wzmożonego ruchu na przejściach w województwie lubelskim, w Koroszczynie i Terespolu. – Trzymamy rękę na pulsie i w razie potrzeby możemy skierować w te miejsca większą liczbę funkcjonariuszy – mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. –Wszystko będzie jednak zależeć od dynamiki sytuacji i kolejki ciężarówek. Trzeba pamiętać, że terminal w Koroszczynie ma swoją przepustowość i tego nie przeskoczymy – zauważa rzecznik. W piątek rano sytuacja była tu stabilna. – Oczywiście ruchem przed przejściami będą też kierować odpowiednie służby, m.in. policja– zapowiada Deruś.

– Na chwilę obecną ruch na drogowym przejściu granicznym w Terespolu odbywa się normalnie, bez utrudnień. W zależności od sytuacji będziemy reagować adekwatnie do potrzeb, które zaistnieją. To znaczy, będziemy mogli skierować do odpraw dodatkowych funkcjonariuszy – przyznaje z kolei kapitan Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Policja zapowiada, że w razie potrzeby, organizować będzie bufory na drodze krajowej numer 2.