Nadleśnictwo szaleje na Facebooku. „Brak wrażliwości i szacunku dla przyrody”

Bylina przekonuje, że „zamysłem było podziękowanie wojsku i Straży Granicznej za ich profesjonalizm i trud w strzeżeniu wschodniej granicy państwa polskiego”.

– Rezerwat przyrody nie poniósł żadnego uszczerbku i nie stracił na swoich walorach przyrodniczych. Post ten został usunięty w wyniku odmiennej, błędnej interpretacji treści, co było widoczne w komentarzach – dodaje nadleśniczy.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zapewnia, że monitoruje profile podległych nadleśnictw.

– Wśród wielu merytorycznych i potrzebnych treści zauważyliśmy posty, które spowodowały nieprzychylne komentarze – przyznaje Ewa Pożarowszczyk, rzeczniczka instytucji. – Zawsze w takich sytuacjach następuje nasza reakcja w stosunku do podległych jednostek. To również miało miejsce w odniesieniu do treści opublikowanych przez administratora profilu Nadleśnictwa Biała Podlaska.

To nie jedyny post, który spotkał się z krytyką internautów. Inne to zdjęcia harwesterów przy pracy z podpisem „Na pracę harwestera w lesie aż miło popatrzeć” czy fotografia martwego lisa obok puszki po piwie Fox podpisane krótko: „Ironia losu”.

– Post dotyczący harwesterów nawiązywał do leśnych prac. Jest to bowiem jedno z oblicz gospodarki leśnej – tłumaczy nadleśliczy. – Przykro nam, jeżeli część internautów uznało te treści za „niestosowne”. W przyszłości postaramy się tak je dopracowywać, aby były klarowne dla wszystkich odbiorców – obiecuje.

– Te wpisy wyglądają jak karykatura, jak próba zdefiniowania złego, pogardliwego podejścia do lasu i jego mieszkańców – komentuje Krzysztof Cibor, koordynator zespołu Przyrody w Greenpeace Polska. – Nadleśnictwo Biała Podlaska wykazuje się elementarnym brakiem wrażliwości i szacunku dla przyrody i swoich odbiorców. Pamiętajmy, że Lasy Państwowe zarządzają naszym wspólnym dziedzictwem przyrodniczym, działają w naszym imieniu. Ta misja wymaga szacunku i przyzwoitości – podkreśla.