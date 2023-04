Duży ruch, a droga bez chodnika. To się zmieni

Na przebudowę 3,7 – kilometrowej trasy od granicy miasta przez Czosnówkę aż do miejscowości Ogrodniki, samorząd powiatu bialskiego dostał aż 16,3 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Zabiegaliśmy o to, by dotacja była większa niż 50 proc. kosztorysu, bo powiat bialski jest największy w regionie, ale nie należy do najbogatszych. Udało się i ten zastrzyk pieniędzy plasuje się na poziomie 70 proc.– mówi poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) z Białej Podlaskiej, która miał lobbować za tym w rządzie.

Z badań natężenia ruchu, wynika, że to najbardziej uczęszczana droga w powiecie bialskim.

– Ale poruszanie się po niej nie było bezpieczne, nawet w dzień. Nie ma tu chodnika, a miejscami nawet właściwego pobocza– zwraca uwagę Mariusz Trzeciak, radny z gminy Biała Podlaska, który właśnie w Czosnówce mieszka. W miejscowości w ostatnich latach przybywa osiedli domów jednorodzinnych, a to przekłada się również na większy ruch na drodze.

Przebudowa zakłada remont nawierzchni, a także budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Inwestycja rozpisana jest na 2 lata.

Samorząd powiatu liczy, że jeszcze w tym roku rozstrzygnie przetarg i ruszy z pracami budowlanymi. – Dotychczas, poprawa nawierzchni to było tylko łatanie dziur, a kompleksowego remontu nie było – przypomina Janusz Skólimowski (PiS), wicestarosta bialski.

Wyremontowana trasa połączy się z ulicą Sidorską w Białej Podlaskiej, której fragment z tak zwanym „zakrętem śmierci” przebudowano w ubiegłym roku. Miasto również dostało na ten cel zewnętrzne dofinansowanie.

Powiat szacuje, że remont pochłonie ponad 23 mln zł. Do wkładu własnego dołoży się samorząd gminy Biała Podlaska.