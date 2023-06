Nastolatek poczuł kulkę w głowie. Szokujące, kto go postrzelił

Nowe miejsce dla studentów w Lublinie. Boooski Akademik Zeus przy Al. Spółdzielczości Pracy 36

Poszukujesz wygodnego i przystępnego cenowo miejsca do mieszkania w trakcie studiów? Akademik Zeus to doskonała propozycja dla Ciebie! Dogodna lokalizacja, bliskość Galerii Olimp oraz McDonald’s i przystanek autobusowy po sąsiedzku to cechy, które z pewnością docenisz. Poznaj bliżej to wyjątkowe miejsce