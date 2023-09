Nieproszeni goście na budowie autostrady. Wykonawca ostrzega

Obecnie, najbardziej zaawansowane (na poziomie 57 proc.) są prace na 14 kilometrach trasy ze Swór do Białej Podlaskiej. Za inwestycję odpowiada tu firma Polaqua, która w terenie z ciężkim sprzętem była już jesienią zeszłego roku. Pojawił się jednak pewien problem.

– Na placu budowy coraz częściej odnotowujemy obecność osób postronnych, również nieletnich. To piesi, rowerzyści, motocykliści, a nawet kierowcy– przyznaje Paweł Stach dyrektor kontraktu. Tymczasem, tempo prac jest na tyle intensywne, że może to grozić niebezpieczeństwem. – Teren zmienia się każdego dnia, pracuje na nim ciężki sprzęt, a wiele z prowadzonych prac należy do szczególnie niebezpiecznych. Wstęp jest bezwzględnie zabroniony –przypomina Stach. I apeluje, by nie ryzykować. Na tym fragmencie obecnie budowane są warstwy konstrukcji drogi. Trwają też prace przy obiektach inżynierskich. Powstają również miejsca obsługi podróżnych.

63–kilometrową trasę A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej podzielono na cztery fragmenty. W sierpniu, firma Intercor dostała zielone światło na budowę 12–kilometrowego odcinka pomiędzy węzłem Łukowisko a miejscowością Swory w powiecie bialskim.

Harmonogram zakłada zakończenie inwestycji w grudniu 2024 roku. Ale to się może zmienić ze względu na długotrwałe procedury wydawania pozwoleń (tzw. ZRID). W województwie lubelskim pod budowę autostrady wywłaszczonych ma być ponad 1600 działek. Odszkodowania nie są jeszcze wypłacane.

Ostatni odcinek A2, z Białej Podlaskiej to granicy z Białorusią oczekuje na decyzję ZRID u wojewody lubelskiego.